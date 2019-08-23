Португальский полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш стал футболистом французского «Лилля».

Об этом сообщается на официальном сайте команды. Отмечается, что 22-летний футболист заключил с «Лиллем» четырехлетнее соглашение до 2023 года.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 20 миллионов евро и станет рекордом для «Лилля».

Отметим, в прошлом сезоне Ренату Саншеш провел за «Баварию» 17 матчей в Бундеслиге, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее стало известно, что полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо проведет стартовавший сезон в мюнхенской «Баварии». Игрок будет выступать на правах аренды, которая рассчитана на один год. Согласно сведениям СМИ, следующим летом немецкий клуб получит возможность выкупа контракта 27-летнего Коутиньо.