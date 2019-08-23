Российская фигуристка Камила Валиева откатала произвольную программу на соревнованиях юниоров на этапе Гран-при в Куршевеле.

13-летняя спортсменка исполнила четверной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад из тройного флипа и двойного риттбергера, каскад из тройного лутца и тройного тулупа и ойлерный каскад с тройным лутцем и двойным сальховом. Отметим, фигуристка упала во время исполнения тройного флипа, однако это не помешало судьям поставить ей 138.40 баллов. В сумме фигуристка набрала 200.71 и занимает промежуточное первое место.

Отметим, Россию на этапе Гран-при представляют две спортсменки, обе тренируются в Москве под руководством Этери Тутберидзе — Камила Валиева и Майя Хромых. Изначально Валиева не входила в состав на первый этап, но незадолго до соревнований заменила свою партнершу по тренировочной группе Дарью Усачеву.