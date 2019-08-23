Российская фигуристка Майя Хромых откатала произвольную программу на соревнованиях юниоров на этапе Гран-при в Куршевеле.

13-летняя спортсменка упала во время исполнения тройного лутца, а также во время каскада из тройного риттбергера и двойного тулупа. Судьи поставили Хромых 111.6 баллов. В сумме фигуристка набрала 179.32 и заняла третье место.

Отметим, Россию на этапе Гран-при представляют две спортсменки, обе тренируются в Москве под руководством Этери Тутберидзе — Камила Валиева и Майя Хромых. Изначально Валиева не входила в состав на первый этап, но незадолго до соревнований заменила свою партнершу по тренировочной группе Дарью Усачеву.