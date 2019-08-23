Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на юниорском этапе Гран-при в Куршевеле.

За короткую программу 13-летняя спортсменка набрала 62.31 балла, за произвольную — 138.40 баллов. В сумме фигуристка набрала 200.71 и заняла первое место.

На второй позиции оказалась кореянка Сойон Ви, которая набрала 191.07 балла за две программы.

Третья — еще одна ученица Этери Тутберидзе, россиянка Майя Хромых. В короткой программе Хромых заняла пятое место с результатом 67.72 баллов, в произвольной на ее счету 111.6 баллов. В сумме фигуристка набрала 179.32 и заняла третье место.

Отметим, Россию на этапе Гран-при представляют две спортсменки, обе тренируются в Москве под руководством Этери Тутберидзе — Камила Валиева и Майя Хромых. Изначально Валиева не входила в состав на первый этап, но незадолго до соревнований заменила свою партнершу по тренировочной группе Дарью Усачеву.