Главные новости пятницы на Nevasport — для тех, кто пропустил события дня.

Кузнецов провалил допинг-тест на кокаин

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов провалил допинг-тест. В его крови обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.

Дисквалифицированный Кузнецов сможет продолжить играть в НХЛ

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов, в крови которого обнаружен кокаин, дисквалифицирован IIHF на четыре года, однако сможет продолжить карьеру в НХЛ.

«Йокерит» обыграл «Авангард» на турнире Пучкова в Петербурге

Финский «Йокерит» в матче товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 4:3.

Шанаева и Нарижный стали вторыми в ритм-танце Гран-при во Франции

Во французском Куршевеле проходит первый этап юниорской серии Гран-при, в рамках которого состоялись соревнования среди пар по ритм-танцу. Серебро завоевали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.