Главные новости пятницы на Nevasport — для тех, кто пропустил события дня.
Кузнецов провалил допинг-тест на кокаин
Нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов провалил допинг-тест. В его крови обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.
Дисквалифицированный Кузнецов сможет продолжить играть в НХЛ
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов, в крови которого обнаружен кокаин, дисквалифицирован IIHF на четыре года, однако сможет продолжить карьеру в НХЛ.
«Йокерит» обыграл «Авангард» на турнире Пучкова в Петербурге
Финский «Йокерит» в матче товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 4:3.
Шанаева и Нарижный стали вторыми в ритм-танце Гран-при во Франции
Во французском Куршевеле проходит первый этап юниорской серии Гран-при, в рамках которого состоялись соревнования среди пар по ритм-танцу. Серебро завоевали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.
15-летний петербургский ватерполист умер на тренировке
Российский ватерполист Виталий Смирнов скончался на тренировке в возрасте 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.
Сутормин объяснил, почему перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей
Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин впервые прокомментировал свой трансфер за 50 тысяч рублей из «Оренбурга» в «Рубин» и из казанского клуба в «Зенит».
Сутормин перевел своему первому тренеру из «Строгино» миллион рублей
Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, что перевел своему первому тренеру миллион рублей в знак благодарности.
На «Газпром-Арене» снова сыграют СКА и сборная России по хоккею
Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев рассказал о планах снова провести два хоккейных матча на стадионе «Газпром-Арена».
СКА обыграл «Сочи» в основное время, но уступил по буллитам на турнире Пучкова
Петербургский СКА в матче товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова одержал победу над «Сочи» со счетом 3:1.
«Локо» обыграл канадских юниоров в Сочи на глазах у Путина
В рамках молодежного Кубка мира ярославский «Локо» одержал победу над сборной Юниорской хоккейной лиги провинции Альберта со счётом 3:2.
Две ученицы Тутберидзе — на пьедестале юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на юниорском этапе Гран-при в Куршевеле. Третья — еще одна ученица Этери Тутберидзе, россиянка Майя Хромых.