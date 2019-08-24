Легендарный российский хоккеист Павел Буре высказался о ситуации с дисквалификацией форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Напомним, в допинг-пробах игрока сборной России нашли следы кокаина, после чего он был дисквалифицирован на четыре года. Запрет распространяется на турниры ИИХФ и КХЛ.

Буре выразил надежду, что Кузнецов сможет играть в НХЛ эти четыре года. Павел отметил, что насколько он знает, сейчас идет разбирательство.

«Будем надеяться, что по его итогам выяснится, что это не так. И будем поддерживать своего игрока. Я всех нюансов не знаю, но остаётся только надеяться на лучшее», — цитирует Буре РИА «Новости».

Запрет распространяется на турниры под эгидой ИИХФ, куда входит КХЛ, но не входит НХЛ. Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) и обладателем Кубка Стэнли 2018 года.