Голкипер белорусского БАТЭ Денис Щербицкий рассказал про слухи о том, что им интересовался «Зенит». Информация о его возможном переходе появилась в конце мая.

Щербицкий отметил, что не может сказать ничего конкретного.

«Возникали разные варианты, но без конкретики. Чтобы вот прямо письмо в клуб приходило — нет», — приводит слова вратаря «Прессбол».

Сейчас Щербицкий травмирован и переживает от того, что к нему есть трансферный интерес, а здоровье хромает.

Щербицкий является воспитанником детской школы МТЗ-РИПО. В прошлом сезоне вратарь провел 22 встречи, в которых пропустил 23 гола. В январе текущего года он подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет один миллион евро.