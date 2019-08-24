Капитан «Реала» Серхио Рамос назвал четырех наставников, который оказали на него самое большое влияние, сыграв серьезную роль в его карьере. В этот список испанец не включил португальского специалиста Жозе Моуриньо, который тренировал его с 2010 по 2013 год.

Самым важным тренером в карьере Рамос назвал Хоакин Капаррос. Этот специалист был первым, кто дал ему возможность сыграть в Ла Лиге, а это была мечта. Затем Рамос назвал Луиса Арагонеса, отметив, что благодаря нему он дебютировал в сборной Испании.

«Возможно, в последние годы важную роль сыграли Анчелотти и Зидан — с ними я пережил замечательные моменты в Лиге чемпионов», — приводит слова Рамоса Esquire.

Рамос играет за «Реал» с 2005 года. На его активе 607 матчей за мадридский клуб, 84 гола и 39 голевых передач. Вместе с клубом Серхио по четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.