Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, почему защитник «Зенита» Даниил Круговой выбрал петербургский клуб, а не ЦСКА, который также вел с ним переговоры. Напомним, что Круговой в последний момент выбрал «Зенит», хотя имел договоренность о трансфере в ЦСКА.

Газизов рассказал, что когда предложений по игроку было всего два, он подошел к Круговому и спросил, что он сам думает по этому поводу. Круговой ответил, что душой он с «Зенитом», где провел 14 лет.

«И еще рассказал историю про отца, которого уже нет в живых. Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в петербургской команде», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

Газизов отметил, что в предложения ЦСКА и «Зенита» речь шла о схожих суммах. «Уфа» свою позицию обозначила, все решал Круговой. По словам гендиректора «Уфы», мама Данила и вся семья на сто процентов хотели, чтобы он вернулся в «Зенит».

При этом 21-летний защитник продолжит выступать за «Уфу» на правах аренды до конца сезона-2019/20.