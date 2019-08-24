Португальский нападающий Криштиану Роналду в пятый раз кряду стал самым запрашиваемым футболистом на известном сайте для взрослых PornHub. Ресурс опубликовал топ-10 игроков, которых ищут чаще всего среди других футболистов.

Следом за Роналду идет Лионель Месси. На третьем месте находится форвард «Интера» Мауро Икарди. Дальше идут чилиец Алексис Санчес, француз Килиан Мбаппе, аргентинец Пауло Дибала. Новичок «Реала» Эден Азар — на седьмом месте. Восьмой — Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити», на девятом месте — французский форвард «Реала» Карим Бензема.

Единственный представитель футболистов из числа закончивших карьеру — англичанин Девид Бекхэм, который занимает десятую строчку.

Отметим, что Роналду возглавляет данный рейтинг с 2015 года. Португалец перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из «Реала» за 117 миллионов евро.