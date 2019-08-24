Наставник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев подвел итог победы своей команды над московским «Араратом» (3:0) в игре 1/32 финала Олимп Кубок России.

Бывший тренер молодежного состава «Зенита» поблагодарил своих парней за самоотдачу. Ему приятно, что ребята вышли на игру полностью сконцентрированными, понимая, что Кубок — это важный турнир, победа в котором дает возможность сыграть в Лиге Европы.

«Кого бы я хотел видеть соперником в 1/16 финала? Пусть в Нижний приедет «Зенит», – цитирует Черышева пресс-служба «Нижнего Новгорода».

После девяти игр в ФНЛ «Нижний Новгород» располагается на 13-м месте в турнирной таблице с девятью очками.