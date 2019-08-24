Обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с российским нападающим Евгением Кузнецовым, который и-за употребления кокаина дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на четыре года.

Фетисов — в шоке. Как можно, если ты понимаешь, что едешь на чемпионат мира, где будет допинг-контроль, делать такое.

«В этой ситуации главное не то, сможет он играть в НХЛ или нет, а то, что он опозорил не только российский хоккей, но и страну. В нынешнее время, когда идет борьба за наш имидж, это просто ужасно. Я не понимаю, чем он думал, полное безобразие и безответственность», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Фетисов отметил, что он сильно расстроился из-за этой ситуации. Функционер надеется, что все последние негативные события с нашими спортсменами послужат им уроком. По словам Фетисова, это урок для самого спортсмена и для тех, кто находится в большом спорте.