Наставник сборной России Станислав Черчесов прилетел в Уфу, где посетит встречу седьмого тура РПЛ «Уфа» — «Зенит».

На стадионе «Нефтяник» его встретил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Видео о том, как Газизов приветствует Черчесова опубликовал официальный твиттер клуба.

Главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов уже в Уфе! Сегодня он будет гостем на матче #УфаЗенит, а вы успели купить билет на эту игру? pic.twitter.com/yaSd3kjAjN — ФК УФА (@UfaFc) August 24, 2019

«Уфа» и «Зенит» сыграют на стадионе «Нефтяник» сегодня, 24 августа. Начало матча— в 16:30 по московскому времени.

Трансляцию матч «Уфа» — «Зенит» можно посмотреть здесь.