Детский тренер Геннадий Курдин, воспитавший игроков сборной России Никиту Гусева и Никиту Кучерова, высказал свое отношение к дисквалификации нападающего сборной России Евгения Кузнецова.

Курдин считает, что это плохо — такой публичный человек попался на кокаине, хотя его ставили в пример и было много хорошей прессы.

«Представляете, какой это пример для молодёжи? Какая это глупость! Это не глупость, у человека крыша поехала. Это хуже, чем алкоголизм! Ему лечиться надо», — приводит слова Курдина AllHockey.ru.

Курдин покритиковал ФХР за то, что не помогли Кузнецову, хотя его надо было отправить на лечение. Специалист слышал, что Кузнецов был неадекватным и заглатывал по шесть-семь таблеток снотворного.

Напомним, Евгений Кузнецов дисквалифицирован за то, что в его крови нашли кокаин.