Рулевой «Зенита» не сможет находиться у бровки поля в матче седьмого тура РПЛ между «Уфой» и «Зенитом», однако, разумеется, будет принимать участие в выборе состава на игру. Семаку есть о чем подумать: «Зенит» неудачно сыграл матч с «Ахматом» недельной давности.

Впрочем, пока не настал момент, чтобы ротировать оборону — вратарь Андрей Лунев, пара защитников Иванович-Ракицкий, а также крайние защитники Дуглас Сантос и Смольников — должны принять участие в матче. Юрий Жирков наверняка снова начнет игру на скамейке запасных: учитывая искусственный газон стадиона «Нефтяник», ветерана поберегут.

В середине достаточно неплохо играет пара Оздоев-Барриос — вряд ли тренерский штаб «Зенита» будет что-то менять. Хотя на карточке висит Вильмар — важного для «Зенита» колумбийца можно было поберечь перед матчем следующего тура со «Спартаком». Но, скорее всего, будет сделан акцент другой — сыграть оптимальным составом «здесь и сейчас».

По краям нападения наверняка будет дан шанс Далеру Кузяеву, который восстановился уже месяц назад, но получает мало игровой практики. Кузяев займет место на одном из флангов, а на противоположном выбор может быть сделан между Ригони, Суторминым и Ерохиным. Возможно, в пользу Сутормина сыграет роль повышенной мотивации игрока, который на фоне последних новостей точно захочет показать, что его трансфер в «Зенит» был оправданным.

В атаке пока безальтернативна пара Дзюба-Азмун, хотя если тандем проведет еще один такой матч, как с «Ахматом», Семак задумается о том, чтобы его разбить.

«Зенит» в матче с «Уфой» (версия Nevasport): Лунев — Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Оздоев, Барриос — Кузяев, Сутормин — Дзюба, Азмун