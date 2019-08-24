«Зенит» объявил цвет формы на матч седьмого тура РПЛ с «Уфой». На стадионе «Нефтяник» команда Сергея Семака, который будет смотреть встречу с трибуны, впервые в сезоне сыграет в гостевой форме белого цвета. Хозяева выйдут в домашних трусах и футболке красных оттенков.

В предыдущем матче «Зенит» не смог одолеть на своем поле «Ахмат» — не без судейских промахов бригады Алексея Матюнина. «Уфа» Вадима Евсеева одержала минимальную победу на своем поле над «Ростовом».

«Зенит» лидирует в чемпионате России с 14 очками. «Уфа» располагается на десятой строчке с семью баллами.

Игра на искусственном поле стадиона «Нефтяник» стартует в 16.30.

Матч «Уфа — «Зенит» можно посмотреть здесь.