Мужская сборная США по баскетболу в рамках подготовки к чемпионату мира в Китае уступила сборной Австралии со счетом 98:94. Встреча проходила в Мельбурне в присутствии 52 тысяч зрителей.

Австралийцы проиграли первую четверть с разницей в 3 очка, но затем взяли верх в трех последующих отрезках. У хозяев больше всех очков набрал Патрик Миллс, принесший своей команде 30 баллов. В составе сборной США 22 очка набрал Кемба Уокер, двадцать — на счету Харрисона Барнса.

Таким образом, американская сборная, составленная из игроков НБА, потерпела первое поражение с 2006 года, учитывая международные турниры и выставочные встречи. Тринадцать лет назад американцы проиграли Греции в полуфинале чемпионата мира. С тех пор США одержала 78 побед подряд.