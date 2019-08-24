Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в субботу утром провела зарядку для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Занятие прошло на Дворцовой площади.

Мероприятие проходило в рамках спортивного праздника «Питерский заряд». Кроме Туктамышевой, в празднике участвовали неоднократный чемпион мира по кикбоксингу Вячеслав Тисленко и блогер Наталья Камолинкова.

Зарядку с профессиональными спортсменами посетили больше несколько сотен горожан и гостей Петербурге. Часть из желающих размяться взяли с собой детей.

Ранее фигуристка презентовала в Эстонии произвольную программу, в которой она выступает в образе Клеопатры под композицию группы The Hot Sardines «Caravan». Постановщиком номера является канадский хореограф Ше-Линн Бурн, которая раньше выступала в танцах на льду.