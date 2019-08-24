Левый защитник «Зенита», выступающий на правах аренды в «Уфе», сообщил, за кого собирается болеть в матче двух клубов в седьмом туре чемпионата России.

Круговой отметил, что будет болеть за красивый футбол. Очень жалеет, что не сможет принять участие в этой игре — очень хотел.

«Когда уезжал в «Уфу», мечтал сыграть против «Зенита» и доказать тренерскому штабу, что достоин вернуться. Но, к сожалению, такой возможности не было», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».

Защитник также отметил, что счастлив вернуться в родной город и в клуб, где провел всю жизнь. Защитник отметил, что ему хотелось доказать самому себе, что он может вернуться уже игроком основного составе. Круговой заметил, что далеко не заглядывал, однако ему хотелось присоединиться в «Зениту» уже зимой.

Напомним, что «Зенит» выкупил Кругового у «Уфы» и тут же отдал в аренду обратно до конца сезона. Аренда может быть прервана в зимнее трансферное окно.

Матч «Уфа» — «Зенит» пройдет в субботу на стадионе «Нефтяник». Начало в 16.30 по московскому времени.