В Петербурге отменены показательные заезды Scuderia Toro Rosso Showrun Powered с участием российского пилота «Формулы-1» Даниила Квята.

Мероприятие должно было состояться 24 августа в 14:00 по московскому времени, россияне должны были сделать три 15-минутных заезда по Адмиралтейскому проспекту. Однако на сайте «Ред Булла» появилась информация, что команда находится в городе и готова к заездам, однако по не зависящим от команды причинам, пришлось изменить формат мероприятия.

«Все заявленные участники программы представят свою технику и пообщаются с гостями и зрителями с 14 до 17 часов на Исаакиевской площади, однако демонстрационные заезды не состоятся», — говорится в заявлении организаторов.

Помимо болида „Торо Россо“ под управлением Даниила Квята на площадке будет представлена мототехника команды FMX13 Алексея Колесникова, команда Evil Empire и гиперкар Flanker Сергея Кабаргина, а также боевой грузовик команды «КАМАЗ-мастер» под управлением победителя ралли-рейда «Шёлковый путь»-2019 Антона Шибалова».

Напомним, до конца сезона Даниил Квят будет находится в «Торо Россо», его партнером по команде станет француз Пьер Гасли.