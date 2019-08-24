Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал выбор «Ред Булл», который поменял пилотов командами — Александера Албона и Пьера Гасли.

Квят отметил, что узнал обо всем за день и считает, что нужно с уважением принимать такие решения и работать дальше.

«Думаю, они просто хотят посмотреть, как себя проявит Албон за рулем машины, которая способна побеждать, и с таким напарником, как Ферстаппен. Я уже был в «Ред Булл», это тоже играло свою роль при выборе», — приводит слова Квята «Чемпионат».

Квят также отметил, что не думает о том, что будет после 2019 года, это пока неясно. По словам гонщика, нужно подождать еще две-три недели.

Напомним, Квят проведет встречу с болельщиками в рамках шоу Scuderia Toro Rosso Showrun powered by Neste в Санкт-Петербурге, а показательные заезды в Петербурге отменены.