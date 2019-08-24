Глава штаба сборной России, заместитель председателя совета директоров ХК СКА Роман Ротенберг выступил с речью на презентации петербургской команды.

По словам Ротенберга, главный актив СКА — это болельщики, которых, по словам Ротенберга, уже два миллиона, а по России — пять миллионов. Ротенберг отметил, что по числу зрителей команда стала лучшим клубом КХЛ, а коммерческие доходы достигли одного миллиарда рублей. СКА, по утверждению Ротенберга, — самый успешный клуб в Европе на сегодня.

Также Ротенберг заметил, что СКА уже пять лет подряд завоевывает медали КХЛ и дважды брал Кубок Гагарина. СКА — самый стабильный клуб, — утверждает Ротенберг.

«Увеличиваем представительство СКА в сборных: в прошлом году играло 56 человек. Верим, что все они продолжат прогрессировать», — сказал Ротенберг.

СКА успешно выступает на Мемориале Пучкова, выиграв на турнире у «Торпедо» и «Сочи».