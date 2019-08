View this post on Instagram

Вертикальная стабилизация, без дополнительной осевой нагрузки на суставы нижних конечностей. Чем больше вес в руках, тем сложнее удерживать равновесие. Основным стабилизатором является ягодичная мышца опорной ноги. #fczenit #fitability #proprioception #warmingup @sebadriussi.11