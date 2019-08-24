Тренер по физической подготовке «Зенита» Мария Бурова опубликовала в инстаграме видео того, как восстанавливается нападающий Себастьян Дриусси. Напомним, в матче с «Динамо» аргентинец получил травму и выбыл на три-четыре недели.

«Вертикальная стабилизация, без дополнительной осевой нагрузки на суставы нижних конечностей. Чем больше вес в руках, тем сложнее удерживать равновесие. Основным стабилизатором является ягодичная мышца опорной ноги», — написала Бурова в инстаграме.

Напомним, Бурова пополнила тренерский штаб «Зенита» вместе с Сергеем Семаком и Александром Низеликом в 2017 году. Первая в истории петербургского клуба женский тренер работает над физической подготовкой игроков, а также занимается их восстановлением и реабилитацией после различных повреждений.