Наставник СКА и сборной России Алексей Кудашов высказался о ситуации с дисквалификацией российского нападающего Евгения Кузнецова, в крови которого нашли кокаин. Кузнецов не будет выступать в матчах под эгидой Международной федерацией хоккея ближайшие четыре года.

По словам Кудашова, ситуация неприятная, некрасивая. Главный тренер сборной России заметил, что штаб не может контролировать игроков, которые приезжают на ЧМ сразу из НХЛ. В зону ответственности ФХР входят только те, кто играет в КХЛ.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) и обладателем Кубка Стэнли 2018 года. На чемпионате мира 2019 года российская сборная завоевала бронзовые медали — Кузнецов этой награды лишен.