Новичок СКА Дмитрий Кагарлицкий рассказал о своих ожиданиях на ближайший сезон. Нападающему пока не удается отличиться с игры в матчах за СКА, однако он поразил ворота в послематчевой серии буллитов.

Кагарлицский отметил, что подготовка к сезону идет позитивно: организация на высшем уровне, в команде и городе ему все нравится.

«Ожидания самые хорошие от сезона, цель одна — выиграть Кубок. С личными целями потом разберусь», — отметил Кагарлицкий.

Кагарлицкий также прокомментировал изменения в правилах на ближайший сезон, отметив большую свободу для нападающих и сделав вывод, что будет больше голов.

Ранее вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал, что СКА — самый успешный клуб Европы.