В Санкт-Петербурге на традиционном ежегодном предсезонном турнир имени Николая Пучкова СКА провел второй матч. Команда Алексея Кудашова переиграла «Сочи» со счетом 3:1.
В составе СКА отличились Олег Ли (открыл счет), Давид Рунбланд и Максим Карпов.
У команды из «Сочи» единственную шайбу провел Стремвалль.
В серии буллитов победили гости, трижды огорчив вратаря СКА Алексея Мельничука.
СКА проведет на турнире еще два матча: в воскресенье сыграет с финским «Йокеритом», а в понедельник с омским «Авангардом».