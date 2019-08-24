В Санкт-Петербурге на традиционном ежегодном предсезонном турнир имени Николая Пучкова СКА провел второй матч. Команда Алексея Кудашова переиграла «Сочи» со счетом 3:1.

В составе СКА отличились Олег Ли (открыл счет), Давид Рунбланд и Максим Карпов.

У команды из «Сочи» единственную шайбу провел Стремвалль.

В серии буллитов победили гости, трижды огорчив вратаря СКА Алексея Мельничука.

СКА проведет на турнире еще два матча: в воскресенье сыграет с финским «Йокеритом», а в понедельник с омским «Авангардом».