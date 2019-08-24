«Зенит» определился с основным составом на матче седьмого тура РПЛ, который состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

Со старта начнут Александр Ерохин и Эмильяно Ригони, которые займут позиции крайних форвардов. Также в основе сыграют вратарь Андрей Лунев. Центральный защитники — Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович, слева в обороне Дуглас Сантос, справа — Игорь Смольников. В центре поля Магомед Оздоев и Вильмар Барриос. Там форвардов — Артем Дзюба и Сердар Азмун.

В запасе остались Кержаков, Васютин, Терентьев, Мевля, Маммана, Жирков, Сутормин, Кузяев, Мусаев и Мак. В составе «Уфы» не будет нападающего Сильвестра Игбуна. Полностью состав команды Вадима Евсеева выглядит так: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов, Карп, Козлов, Гиоргобиани.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию матча можно посмотреть здесь.