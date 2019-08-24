Московское «Динамо» одержало гостевую победу в матче седьмого тура в «Тамбове». Встреча завершилась победой команды Дмитрия Хохлова со счетом 2:0.

В первом тайме автором забитого гола стал немецкий новичок «Динамо» Максимиллиан Филипп, использовавший передачу Жоаозиньо на 41-минуте игры.

Гости увеличили преимущество на 80-й минуте: после ошибки вратаря Георгия Шелия отличился Кирилл Панченко с передачи Вячеслава Грулева.

Таким образом, «Динамо» набрало 8 очков и временно поднялось на девятое место. По семь — у «Ахмата», «Уфы» и «Урала». «Тамбов» с четырьмя очками рискует опуститься в зону вылета.