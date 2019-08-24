В Куршевеле (Франция) завершились соревнования юношей на первом этапе серии Гран-при. Победу одержал представитель Японии Юма Кагияма.

Японец выиграл как короткую, так и произвольную программы. Его суммарный результат составил 234,87 балла. На второй строчке расположился спортсмен из Канады Алекса Ракич, набравший 200,71 балла. Он был третьим в обеих программах, но по сумме смог завоевать серебряную медаль.

Бронза досталась российскому фигуристу Андрею Кутовому, который набрал 198,06 балла. Кутовой провалил короткую программу и был лишь девятым, но в произвольной смог подняться на вторую позицию, что и позволило ему попасть в число призеров.

Еще один представитель России Егор Рухин, тренирующийся у Этери Тутберидзе, остановился в шаге от пьедестала: он стал четвертым по сумме двух программ.

Закрывать программу первого юниорского Гран-при будут представители танцев на льду.