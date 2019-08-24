Первый этап юниорской серии Гран-при в Куршевеле подходит к концу. Завершать программу соревнований будут представители танцев на льду: они начинают свои выступления в 16:15 по московскому времени.

По итогам ритмического танца лидирует дуэт из Франции Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье, который получил от судей 63,78 баллов. Второе и третье места остались за россиянами. Серебро завоевали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, которые набрали всего на две сотых балла меньше, чем французская пара — 63,76. Третье место у Екатерины Каташинской и Александра Васьковича, они набрали 60,76 баллов.

Ранее завершились соревнования у юношей и девушек, Россия имеет уже три награды. Камила Валиева завоевала золотую медаль, Майя Хромых и Андрей Кутовой — бронзовые.