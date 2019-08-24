Российская фигуристка Камила Валиева обратилась к болельщикам после победы на своем первом этапе юниорской серии Гран-при.

В историях своего «Инстаграма» Валиева опубликовала фото с медалью, под которым оставила сообщение для подписчиков. «Спасибо огромное за поддержку, за теплые слова после короткой, ведь это так важно знать что все за тебя болеют и знают что ты можешь все», — написала юная спортсменка (пунктуация сохранена — прим. ред.).

Напомним, накануне Валиева стала лучшей в соревновании девушек в Куршевеле. В произвольной программе спортсменка исполнила четверной тулуп. Также на пьедестале почета оказалась еще одна российская спортсменка — Майя Хромых, она завоевала бронзовую награду. Обе фигуристки тренируются в Москве под руководством Этери Тутберидзе.