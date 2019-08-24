Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала о своем возвращении после дисквалификации. Отбыв отстранение, спортсменка выиграла чемпионат России, но не попала в состав национальной команды.

Глазырина призналась, что у неё, как и других спортсменов, бывают периоды взлетов и падений. Иногда возникают моменты, когда не хочется идти на тренировку и продолжать дальнейшую работу. «И я думала об этом, ведь посмотрите — выиграла чемпионат страны, а меня не берут в команду», — сказала Глазырина, слова которой приводит «Матч ТВ».

По словам спортсменки, у нее было непонимание, для чего в таком случае ей продолжать карьеру.

Напомним, на чемпионате мира по летнему биатлону в белорусских Раубичах Глазырина завоевала бронзовую медаль в суперспринте.