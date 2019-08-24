Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал о том, как ему удалось достичь серьезного прогресса в нынешнем сезоне. Спортсмен занимает пятое место в рейтинге ATP.

Медведев отметил, что решил посвятить жизнь теннису не так давно — всего пару лет назад. Раньше ему казалось, что это будет скучно, но в итоге всё получилось. Спортсмен подчеркнул, что не всё изменилось за последние полгода, просто он стал получать очень полезный опыт в матчах с самыми серьезными соперниками.

«В какой-то момент пришло понимание, что надо делать, чтобы больше выигрывать», — заявил Медведев на пресс-конференции перед US Open.

Россиянин добавил, что пока ему сложно справляться с повышенным внимание со стороны журналистов, так как к этому нужно привыкнуть. «Пока что я учусь справляться с давлением», — сказал спортсмен и отметил, что намерен и дальше прогрессировать в теннисе.

В первом круге US Open Медведев встретится с представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном.