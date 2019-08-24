Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, что столкнулась с необычной ситуацией во время гонки на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах.

По словам спортсменки, она могла лишиться бронзовой награды спринта среди юниорок из-за осы.

«Когда сегодня стреляла из положения стоя, одна села мне на палец. Но я не потеряла концентрацию», — рассказала Гореева, слова которой приводит ТАСС. Биатлонистка отметила, что ос в Раубичах очень много. «Я их ужасно боюсь», — призналась спортсменка.

Кроме того, Гореева сообщила, что вообще не рассчитывала на попадание в призы, так как до Раубичей команда проводила высотный сбор в Сочи. «Состояние оставляет желать лучшего», — сказала россиянка.