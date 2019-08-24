«Зенит» не смог забить «Уфе» в первом тайме

Завершился первый тайм футбольного матча между «Уфой» и «Зенитом». Команды ушли на перерыв без забитых голов — 0:0.

В добавленное к первому тайму время «Уфа» имела возможность выйти вперед, но голкипер Андрей Лунев спас свою команду.

Игра проходит в рамках седьмого тура чемпионата России, «сине-бело-голубые» играют на выезде. В сегодняшнем матче «Зенитом» руководит помощник главного тренера Игорь Симутенков, так как Сергей Семак не может находиться на бровке поля — он дисквалифицирован за оскорбление арбитра Алексея Матюнина.

«Зенит» впервые в нынешнем сезоне играет в форме белого цвета. На матче присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Петербуржцы подошли к сегодняшней встрече в статусе лидеров чемпионата, команда имеет 14 очков после шести матчей.