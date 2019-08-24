Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Уфы» в матче против петербургского «Зенита». Матч проходит в Уфе в настоящее время, команды ушли на перерыв.

«Приятно удивила «Уфа», у них 6-7 человек в атаке, моментально переходят. Чувствуется рука тренера, молодец Евсеев. Это обновленная «Уфа», — сказал Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, по итогам первого тайма счет не открыт, команды ушли в раздевалки без забитых голов. В добавленное к тайму время «Уфа» имела возможность выйти вперед, но голкипер Андрей Лунев спас свою команду.

Игра проходит в рамках седьмого тура чемпионата России. В сегодняшнем матче «Зенитом» руководит помощник главного тренера Игорь Симутенков, так как Сергей Семак не может находиться на бровке поля — он дисквалифицирован за оскорбление арбитра Алексея Матюнина.

Прямая трансляция матча «Зенит» — «Уфа» доступна здесь.