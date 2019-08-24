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  • 17:56,  24 августа 2019
ФК "Зенит"
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Азмун: «Уфа» — хорошая команда, у них хороший тренер

Азмун: &#171;Уфа&#187; &#8212; хорошая команда, у них хороший тренер
Сердар Азмун в матче с "Ахматом" Фото: fc-zenit.ru

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал игру команды в первом тайме матча с «Уфой». Встреча проходит в настоящий момент, к перерыву счет не открыт — 0:0.

«Игра складывается неплохо, у обеих команд есть моменты. «Уфа» — хорошая команда, у них хороший тренер. Во втором тайме будет стараться реализовать моменты», — сказал Азмун в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

В добавленное к первому тайму время «Уфа» имела возможность выйти вперед, но голкипер Андрей Лунев спас свою команду.

Игра проходит в рамках седьмого тура чемпионата России, «сине-бело-голубые» играют на выезде. В сегодняшнем матче «Зенитом» руководит помощник главного тренера Игорь Симутенков, так как Сергей Семак не может находиться на бровке поля — он дисквалифицирован за оскорбление арбитра Алексея Матюнина.

Прямая трансляция матча «Зенит» — «Уфа» доступна здесь.

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