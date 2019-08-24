Азмун: «Уфа» — хорошая команда, у них хороший тренер

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал игру команды в первом тайме матча с «Уфой». Встреча проходит в настоящий момент, к перерыву счет не открыт — 0:0.

«Игра складывается неплохо, у обеих команд есть моменты. «Уфа» — хорошая команда, у них хороший тренер. Во втором тайме будет стараться реализовать моменты», — сказал Азмун в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

В добавленное к первому тайму время «Уфа» имела возможность выйти вперед, но голкипер Андрей Лунев спас свою команду.

Игра проходит в рамках седьмого тура чемпионата России, «сине-бело-голубые» играют на выезде. В сегодняшнем матче «Зенитом» руководит помощник главного тренера Игорь Симутенков, так как Сергей Семак не может находиться на бровке поля — он дисквалифицирован за оскорбление арбитра Алексея Матюнина.