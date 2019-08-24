Немецкий теннисист Александр Зверев считает, что не может отнести себя к фаворитам Открытого чемпионата США, который стартует в Нью-Йорке.

В интервью US Open Зверев признал, что лето получилось не самым простым для него. Спортсмену не удалось показать свой лучший теннис, поэтому теперь необходимо вновь обрести уверенность в себе. По мнению Зверева, для этого нужно полностью выкладываться в каждом матче.

«Пожалуй, впервые за несколько лет я ни в какой степени не фаворит на турнире «Большого шлема», — заявил Зверев. Однако спортсмен не расстроен тем, что не может отнести себя к числу лидеров — по его мнению, такое положение дел снимает с него лишнее давление.

Матч основной сетки US Open начнутся в понедельник, 26 августа.