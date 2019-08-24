Кузяев заменил Ерохина в матче «Зенита» с «Уфой»

Полузащитник «Зенита » Далер Кузев вышел на замену в матче против «Уфы». Спортсмен вступил в игру вместо покинувшего поле Александра Ерохина.

Замена была произведена на 63-й минуте, к этому времени счёт в матче до сих пор не открыт.

Игра проходит в рамках седьмого тура чемпионата России, «сине-бело-голубые» играют на выезде. В сегодняшнем матче «Зенитом» руководит помощник главного тренера Игорь Симутенков, так как Сергей Семак не может находиться на бровке поля — он дисквалифицирован за оскорбление арбитра Алексея Матюнина.