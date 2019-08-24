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  • 19:35,  24 августа 2019
ФК "Зенит"
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Кузяев заменил Ерохина в матче «Зенита» с «Уфой»

Кузяев заменил Ерохина в матче &#171;Зенита&#187; с &#171;Уфой&#187;
Далер Кузяев. Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник «Зенита » Далер Кузев вышел на замену в матче против «Уфы». Спортсмен вступил в игру вместо покинувшего поле Александра Ерохина.

Замена была произведена на 63-й минуте, к этому времени счёт в матче до сих пор не открыт.

Игра проходит в рамках седьмого тура чемпионата России, «сине-бело-голубые» играют на выезде. В сегодняшнем матче «Зенитом» руководит помощник главного тренера Игорь Симутенков, так как Сергей Семак не может находиться на бровке поля — он дисквалифицирован за оскорбление арбитра Алексея Матюнина.

Прямая трансляция матча «Зенит» — «Уфа» доступна здесь.

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