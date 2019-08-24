Александр Греков, первый тренер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, не знал, что футболист намерен передать ему 1 миллион рублей после перехода в петербургский клуб.

«Это точно не розыгрыш? Ничего себе, вот это новость!» — удивился Греков, слова которого приводит «Спорт Бизнес Online». Тренер отметил, что еще несколько его учеников доросли до большого футбола, но он никогда не получал за это денег.

Греков, который уже вышел на пенсию, очень обрадовался услышанной новости. «Недавно был на свадьбе у Лёши в Оренбурге, мы с его родителями хорошо дружим. Я же вёл его полностью, от и до – восемь лет», — вспомнил специалист.

Напомним, Сутормин пообещал перевести своему первому тренеру 1 миллион рублей после того, как стали известны детали его трансфера сначала в «Рубин», затем в «Зенит»: оказалось, что оба клуба заплатили за игрока по 50 тысяч рублей.