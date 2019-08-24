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  • 19:35,  24 августа 2019
ФК "Зенит"
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«Уфа» вышла вперед в концовке матча с «Зенитом»

&#171;Уфа&#187; вышла вперед в концовке матча с &#171;Зенитом&#187;
Андрей Лунев. Фото: fc-zenit.ru

«Уфа» вышла вперед на 79-й минуте матча с «Зенитом». Команда Вадима Евсеева играет на своем поле, в концовке второго тайма счёт стал 1:0.

Игрок «Уфы» Даниил Фомин вышел один на один с голкипером «Зенита» Андреем Луневым. До этого вратарь несколько раз спас свою команду, но в этом эпизоде оказался бессилен.

Игра проходит в рамках седьмого тура чемпионата России. В сегодняшнем матче «Зенитом» руководит помощник главного тренера Игорь Симутенков, так как Сергей Семак не может находиться на бровке поля — он дисквалифицирован за оскорбление арбитра Алексея Матюнина.

Прямая трансляция матча «Зенит» — «Уфа» доступна здесь.

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