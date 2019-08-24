«Уфа» вышла вперед в концовке матча с «Зенитом»

«Уфа» вышла вперед на 79-й минуте матча с «Зенитом». Команда Вадима Евсеева играет на своем поле, в концовке второго тайма счёт стал 1:0.

Игрок «Уфы» Даниил Фомин вышел один на один с голкипером «Зенита» Андреем Луневым. До этого вратарь несколько раз спас свою команду, но в этом эпизоде оказался бессилен.

Игра проходит в рамках седьмого тура чемпионата России. В сегодняшнем матче «Зенитом» руководит помощник главного тренера Игорь Симутенков, так как Сергей Семак не может находиться на бровке поля — он дисквалифицирован за оскорбление арбитра Алексея Матюнина.