«Зенит» на выезде проиграл «Уфе» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги. Игра проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного забитого гола стал полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, отличившийся на 79-й минуте встречи. Голкипер «Зенита» Андрей Лунев несколько раз за матч спасал свою команду, но оказался бессилен, когда хавбек уфимцев вышел один на один. Для Фомина этот мяч стал третьим в сезоне.

У бровки поля отсутствовал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, дисквалифицированный за оскорбление арбитра Алексея Матюнина. Он смотрел матч с трибуны. Также игру посетил и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В активе «Зенита» осталось 14 очков, команда по-прежнему идет на первом месте турнирной таблицы. Однако его ближайшие преследователи — «Локомотив» и «Краснодар» — еще не сыграли матч седьмого тура. Сегодня команды встретятся между собой. Победитель матча возглавит таблицу, если же игра закончится вничью, у трех команд будет по 14 очков.