Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего матча между Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс на US Open.

Тарпищев отметил, что хоть Уильямс и обладает более высокой скоростью ударов, у Шараповой есть преимущество по физическим кондициям и моторике передвижений. Для нее главное — справиться со скоростью полета мяч.

«Если Шарапова будет держать свою подачу, то шансов на победу много», — сказал Тарпищев, слова которого приводит ТАСС. При этом специалист признал, что стабильностью подачи Шарапова не отличается.

Напомним, Шарапова и Уильямс встретятся уже в первом круге US Open, матч пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени. Ранее спортсменки играли между собой 21 раз, и лишь дважды победа оставалась за Шараповой.