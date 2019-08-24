«Краснодар» и «Локомотив» начали матч седьмого тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени, прямая трансляция встречи доступна здесь.

Игра проходит в Краснодаре, команды борются за лидерство в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент первое место занимает «Зенит» с 14 очками, однако петербуржцы уже сыграли свой матч седьмого тура, в котором уступили «Уфе».

«Краснодар» и «Локомотив» являются ближайшими преследователями «сине-бело-голубых» и имеют по 13 очков в активе. Если матч закончится вничью, команды догонят «Зенит» в таблице. Если же исход встречи будет другим, победитель выйдет на первое место.

Также 14 очков после седьмого тура может быть и у «Спартака» с «Ростовом», сейчас команды имеют по 11 баллов и еще не сыграли свои матчи.