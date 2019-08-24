Российский лыжник Александр Большунов стал победителем лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka в Норвегии. В заключительной гонке преследования он опередил норвежца Йоханнеса Клэбо.

Стартовые номера на пасьют спортсмены получили исходя из результатов двух предыдущих гонок — марафона и спринта. В марафоне на 47 километров, напомним, выиграл Большунов, в спринте победу праздновал Клэбо.

Победитель всей многодневки определился в гонке преследования. Большунов преодолел 15 километров за 37:29.4, Клэбо стал вторым с результатом 37:31.5. На третьей строчке расположился еще один представитель Норвегии Мартин Нюнгент.

Помимо этих трех гонок, в зачет должны были идти еще результаты конькового масс-старта, но их не стали засчитывать из-за того, что организаторы выдали некоторым спортсменам бракованные лыжероллеры.