Тренер «Зенита» Игорь Симутенков, выводивший команду на матч с «Уфой» вместо дисквалифицированного Сергея Семака, прокомментировал первое поражение в сезоне. Матч на стадионе «Нефтяник» завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

По мнению Симутенкова, «Зенит» сыграл ниже своих возможностей, а «Уфа» одержала заслуженную победу. «Конечно, сказалось отсутствие Семака. Присутствие главного тренера у бровки всегда влияет на команду», — заявил тренер в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, КДК отстранил Семака от сегодняшней встречи за оскорбление арбитра Алексея Матюнина в матче с «Ахматом».

«Зенит» по-прежнему идет лидером турнирной таблицы с 14 очками в активе, однако «Локомотив» и «Краснодар», у которых по 13 очков, в настоящий момент проводят свой матч седьмого тура.