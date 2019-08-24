«Локомотив» вышел вперед на пятой минуте матча против «Краснодара». Команды встречаются в рамках седьмого тура чемпионата России, на данный момент счет 1:0 в пользу «железнодорожников».

Автором забитого гола стал полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

Игра проходит в Краснодаре, команды борются за лидерство в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент первое место занимает «Зенит» с 14 очками, однако петербуржцы уже сыграли свой матч седьмого тура, в котором уступили «Уфе».