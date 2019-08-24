Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят поделился мнением по поводы смены партнера по команде. С начала сезона напарником Квята в «Торо Россо» был Александер Албон, после летней паузы его сменит Пьер Гасли.

По мнению Квята, смена напарника не скажется на его выступлении. «Не думаю, что это должно сильно повлиять на меня. Я полностью сконцентрирован на своей работе, и это всё, что имеет значение. При смене гонщика в команде меняется много других деталей, но это меня не касается, поэтому моя работа сильно не изменится», — сказал Квят.

Напомним, сегодня, 24 августа, Квят встретился с болельщиками в Санкт-Петербурге. Он стал участником шоу Scuderia Toro Rosso Showrun powered by Neste.

Ранее сообщалось, что Гасли сменит в «Торор Россо» Албона, который повышен до «Ред Булла».