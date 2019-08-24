В Куршевеле (Франция) завершился первый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Заключительный комплект наград был разыгран среди представителей танцев на льду. Первое место занял российский дуэт Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

Спортсмены занимали второе место после ритмического танца, но выиграли произвольный и стали лучшими по сумме. Их результат — 163,90 балла. Вторую строчку заняли представители Франции Луисия Деможе и Тео де Мерсье, судьи оценили их выступление на 161,01 балла.

Еще один российский дуэт — Екатерина Каташинская и Александр Васькович — стали обладателями бронзовых наград (151,65).

Напомним, ранее российские спортсмены завоевали три награды. Камила Валиева выиграла золотую медаль, Андрей Кутовой и Майя Хромых — бронзовые.