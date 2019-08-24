«Краснодар» и «Локомотив» ушли на перерыв после первого тайма в матче седьмого тура чемпионата России. Счёт на табло равный — 1:1.

Игра проходит в Краснодаре, открыть счёт удалось уже на 5-й минуте: отличился полузащитник гостей Гжегож Крыховяк, голкипер Матвей Сафонов не смог выручить свою команду. Незадолго до перерыва Магомед-Шапи Сулейманов сумел восстановить равновесие, отправив ответный мяч в сетку ворот Маринато Гилерме.

Напомним, перед стартом матча у обеих команд было по 13 набранных очков после шести туров. На первой строчке турнирной таблицы идет «Зенит» с 14 очками. Петербуржцы сегодня, 24 августа, проиграли «Уфе» на выезде.

Прямая трансляция матча «Краснодар» — «Локомотив» доступна здесь.